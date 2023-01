O FC Porto foi multado, de forma combinada, em mais de três mil euros, devido a incidências nos jogos com Famalicão (Liga) e Académico de Viseu (Taça da Liga), por «obstrução das vias de acesso aos lugares de bancada» e deflagração de engenhos pirotécnicos, respetivamente.

De acordo com o mapa de castigos publicado esta sexta-feira, os dragões foram multados em 1.020 euros pelo jogo com o Famalicão, realizado a 15 de janeiro devido à «ocupação das vias de acesso aos lugares de bancada por parte de alguns adeptos», sendo que serão «levantados ANCOs [ndr: autos] ao promotor por não evitar a introdução de pirotecnia, bem como por não garantir que as escadarias de evacuação permaneciam desimpedidas».

Refere-se ainda que, «no que respeita à ocupação das escadarias, é uma situação recorrente na ZCEAP do visitado, bem como na escadaria onde permanecem os casuais do FC Porto (setor 11), conforme inúmero expediente anteriormente elaborado, e que vem demonstrando que o promotor é manifestamente incapaz de prevenir/resolver, não se verificando tão pouco ações tendentes a tal, nomeadamente por parte dos ARDs [ndr: Assistentes de Recinto Desportivo]».

Já relativamente ao jogo com o Académico, da passada quarta-feira, o FC Porto foi punido em 1.910 euros por «comportamento incorreto do público», porque um adepto «deflagrou um flash light, num total de dois engenhos pirotécnicos», aos sete e 65 minutos de jogo. Além disso, um adepto do FC Porto, «às 19h03, antes da zona de revista do acesso à porta 3, deflagrou um petardo».