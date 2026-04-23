O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o FC Porto em 4.460 euros por insultos a José Mourinho.

Segundo o mapa de castigos publicado nesta quinta-feira, um grupo de adeptos portistas que estavam na bancada topo sul entoaram cânticos insultuosos: «Mourinho é gay, é p********», pode ler-se na descrição do sucedido.

O FC Porto foi ainda multado em 1.224 euros por outros cânticos insultuosos dirigidos ao Benfica e também a Frederico Varandas, além de outras multas, no montante total de 4.500 euros, devido a deflagração de engenhos pirotecnicos e entrada e permanência de objetos não autorizados.