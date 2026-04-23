FC Porto
Há 42 min
FC Porto paga mais de 4 mil euros por insultos a José Mourinho
Insutos ao Benfica e a Frederico Varandas, presidente do Sporting, também originaram multa
Insutos ao Benfica e a Frederico Varandas, presidente do Sporting, também originaram multa
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o FC Porto em 4.460 euros por insultos a José Mourinho.
Segundo o mapa de castigos publicado nesta quinta-feira, um grupo de adeptos portistas que estavam na bancada topo sul entoaram cânticos insultuosos: «Mourinho é gay, é p********», pode ler-se na descrição do sucedido.
O FC Porto foi ainda multado em 1.224 euros por outros cânticos insultuosos dirigidos ao Benfica e também a Frederico Varandas, além de outras multas, no montante total de 4.500 euros, devido a deflagração de engenhos pirotecnicos e entrada e permanência de objetos não autorizados.
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TAGS: FC Porto Castigos Liga José Mourinho Benfica
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