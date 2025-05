André Castro, que terminou a carreira profissional de futebolista este sábado, pela equipa B do FC Porto, foi homenageado na tarde deste sábado no relvado do Estádio do Dragão, poucos minutos antes do jogo da equipa principal ante o Nacional, da última jornada da Liga.

Castro, junto da sua companheira e dos dois filhos, recebeu inicialmente uma placa alusiva ao seu percurso no FC Porto, pela mão do presidente André Villas-Boas, à entrada do relvado. Pouco depois, já depois de se ter deslocado mais para o centro do terreno, foi homenageado com um vídeo que passou nos ecrãs do Estádio do Dragão.

«É um dia inesquecível, nunca imaginei que fosse acontecer. Mais um de vós. Trabalhei muito, amo este clube, sou completamente apaixonado. Dei tudo por esta profissão, dei tudo pelo FC Porto. Obrigado à minha família, ao senhor presidente e obrigado a todas as pessoas. Força FC Porto», disse de seguida Castro, ovacionado pelos milhares de adeptos presentes no estádio.

O vídeo com que o FC Porto homenageou Castro:

Com grande parte da formação feita no FC Porto, de 2000 a 2006, Castro jogou na equipa principal do FC Porto em 2007/08 (três jogos) e, já depois da passagem no Olhanense, também jogou nos dragões na primeira metade da época 2010/11 (seis jogos), antes de ser cedido ao Sp. Gijón, de Espanha. Foi na época 2012/13 que teve mais regularidade nos dragões, com 25 jogos, um golo e três assistências. Depois, passou pelo futebol turco, no Kasimpasa (2013 a 2017) e no Goztepe (2018 a 2020). Voltou a Portugal pela porta do Sp. Braga, onde jogou três épocas e meia, acabando a época passada no Moreirense. Foi ainda nos cónegos que começou 2024/25 (um jogo), mas voltou ao FC Porto para a equipa B, onde fez 22 jogos, um golo e uma assistência. A despedida dos jogos foi com derrota ante o Benfica B (1-4), mas com muita emoção e ainda a aparição de Raul Meireles, enquanto respondia às questões na flash interview.

Castro, de 37 anos, venceu três vezes a Liga pelo FC Porto (2007/08, 2010/11 e 2012/13), uma Taça de Portugal (2010/11), uma Supertaça (2012) e ainda a Liga Europa em 2010/11. Conquistou também, pelo Sp. Braga, uma Taça de Portugal (2020/21) e a II Liga portuguesa em 2008/09, no Olhanense.