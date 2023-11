Cecília Pedroto, viúva de José Maria Pedroto, foi uma das vozes que criticou publicamente as cenas de violência que marcaram a Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto, e que levaram à suspensão da mesma.

Nas redes sociais, Cecília Pedroto afirmou que segunda-feira «foi o dia mais negro da história» dos dragões e que o emblema portista vive hoje «uma ditadura».

«Celebraremos 50 anos de democracia num cenário em que o FC Porto é uma ditadura. O que se passou ontem foi o dia mais negro da história do nosso clube. Investigue-se as cenas de pancadaria, de violência e os sócios a fugir com medo das agressões», escreveu.

Jogador e treinador do clube, José Maria Pedroto é uma das maiores figuras da história do FC Porto.