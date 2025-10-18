Francesco Farioli diz que a equipa respeitou o adversário e que foi muito profissional. Na sala de imprensa, o técnico portista disse que foi importante vencer e olha já para o jogo da Liga Eurpopa.

Análise ao jogo

O adversário jogou muito compacto, não deu muito espaço e sabíamos que podia ser um jogo complicado. Fizemos um jogo maduro e encaramos o adversário com profissionalismo. Jogámos a um nível elevado e estou contente com o resultado. Demos minutos a alguns jogadores e agora é fechar o livro da Taça e abrir o livro da Liga Europa.

Apenas duas mudanças no onze. Era igual se não tivesse paragem para as seleções?

Após as paragens para as seleções é sempre complicado o regresso. O futebol nunca é fácil, a exigência é máxima. Tentámos olhar para os jogos todos com os jogadores que achamos que são os melhores para ganhar o jogo e os que jogaram foram importantes. Estamos ansiosos pelos próximos jogos.

Importância do hat-trick para o Samu?

Ele hoje provou que quer marcar. Entrou de uma forma muito agressiva e os três golos são a melhor recompensa. A forma como ataca o espaço, como aborda os lances, é agressivo e o impacto que teve no jogo foi muito positivo. Estou muito feliz por ele.

Como é que o FC Porto se preparou para jogar com uma equipa mais modesta?

Para nós é muito simples explicar a dinâmicas que tivemos. Estamos num momento em que as coisas podem mudar para o bom e para o mau. São o tipo de jogos que temos tudo a perder. Sabemos quem tem os melhores jogadores, mas temos de mostrar isso no relvado. Falei com os jogadores sobre isso e a forma como lidaram com este jogo, com o nível de agressividade e mental, o comportamento foi muito bom. Temos poucos dias para preparar um jogo contra uma equipa da Premier League, que mudou de treinador, portanto não sabemos o que vamos defrontar, mas sabemos que é uma equipa que investiu muito dinheiro no último mercado e que acabou o campeonato nos primeiros sete classificados. Vamos dar o nosso melhor para vencer o jogo.