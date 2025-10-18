Rafael Seixas, treinador do Celoricense, apareceu na sala de imprensa acompanhado pelo capitão, Diogo Alves, e não escondeu o orgulho do jogo que a equipa do Campeonato de Portugal fez, apesar da derrota.

Análise ao jogo

Antes de ir à análise do jogo, quero agradecer esta moldura humana incrível. Tínhamos uma estratégia bem delineada, sabemos que o FC Porto é forte em todas os momentos do jogo, principalmente de bola parada, mas a equipa manteve o rigor e não tenho nada a apontar, só tenho de lhes agradecer.

Surpreendido com as escolhas de Farioli?

Já estávamos minimamente preparados porque tivemos oportunidade de ver os jogos do Farioli quando fazia jogos na Taça pelo Ajax e quase não rodava a equipa. O FC Porto jogou com o melhor onze, mas se jogassem outros onze era forte na mesma. Estávamos preparados para todos os cenários e sabíamos que ia ser sempre difícil.

Foco voltado para o Campeonato de Portugal?

Sim, isto foi um extra. Foi uma semana diferente, acho que se ajusta ao trabalho que o clube tem feito. Fizemos o melhor na Taça, mas o foco principal é o campeonato.

O Celoricense merecia um golo de honra?

Não sei se merecia, mas ficava feliz se acontecesse para dar uma alegria às pessoas que se deslocaram a Barcelos. O Celorico não é isto, não joga desta maneira, teve de se adaptar a esta realidade. Nós não quisemos fazer o que ainda ninguém fez, que foi ganhar ao Porto, por isso planeamos de forma a não ser humilhados e acho que correu muito bem.

Diogo Alves, capitão do Celoricense, também se mostrou satisfeito com o desempenho da equipa e não escondeu o seu portismo.

Como foi o jogo para os jogadores?

Foi uma semana atípica, totalmente diferente, com muita visibilidade. Hoje foi uma atmosfera incrível e foi usufruir. Na primeira parte quase não cometemos erros, mas sabíamos que eram fortes na bola parada. Na segunda parte, já foi mais difícil. Sabemos como é o FC Porto, como eles estão este ano e foi o que conseguimos fazer. Foi um sonho que vivemos hoje. Saímos daqui com a cabeça erguida.

Benefícios de uma experiência como esta para o campeonato?

Isto é sempre uma aprendizagem e conseguimos tirar ilações deste jogo, que nos vai tornar mais forte. Estou super feliz por realizar um sonho e todos no balneário estão felizes. Para a semana vira a página e vamos trabalhar para o campeonato.

Falámos com familiares seus que revelaram simpatia pelo FC Porto. Este jogo é especial para si também?

Sem dúvida! Aos 29 anos nunca pensei realizar este sonho. Em casa somos apoiantes do FC Porto, mas hoje todos queriam que o Celorico ganhasse. Hoje sempre que tocávamos na bola, era um ambiente incrível na bancada, os adeptos estavam connosco e entrando em campo esquecemos tudo isto.