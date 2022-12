Augustín Marchesín foi dono e senhor da baliza do FC Porto de 2019 a 2021, mas nesse verão, depois de conquistar a Copa América pela Argentina, perdeu o lugar para Diogo Costa.

Este verão, o guarda-redes de 34 anos acabou por mudar-se para o Celta de Vigo e, em entrevista ao jornal As, reconheceu que passou momentos complicados no Dragão, sobretudo porque percebeu que a falta de minutos poderia hipotecar a sua presença no Mundial 2022, o que veio a acontecer.

«Depois da Copa América, tive uns dias de férias e cheguei ao FC Porto em cima do início do campeonato. Não joguei o primeiro jogo e depois tive uma lesão no joelho que me afastou da titularidade. Entrou o Diogo Costa, que esteve muito bem, e a equipa manteve-se forte. Cada vez ficou mais difícil jogar e tive oportunidades para sair do FC Porto, mas o treinador [Sérgio Conceição] e o clube decidiram não deixar-me sair», começou por recordar.

«Obviamente que isso me deixou desesperado porque sabia que estavam a acabar as possibilidades de ir ao Mundial. Foi um golpe muito duro para mim, sentia-me parte do processo da seleção, com uma equipa técnica que conhecia e com um grupo de jogadores com o qual tinha uma relação muito boa. Quando cheguei ao Celta tinha a ilusão de ser convocado, mas a realidade era outra depois de um ano sem jogar», acrescentou.

«Diogo Costa tem um potencial extraordinário»

De resto, Marchesín voltou a falar de Diogo Costa, para deixar elogios ao guarda-redes da Seleção Nacional: «O Diogo é um rapaz jovem, que trabalha muito bem e com uma mentalidade muito forte, muito ganhadora. Tem uma excelente família e o clube também cuida muito bem dele. Ainda tem uma longa carreira pela frente e oxalá consiga manter o nível que tem vindo a demonstrar. É um bom companheiro, com um potencial extraordinário, e não tenho dúvidas de que vai triunfar no mundo do futebol.»

Marchesín falou ainda sobre Carlos Carvalhal, agora o seu treinador no Celta de Vigo. «Já sabia que era um excelente treinador pelo que vi dele no Sp. Braga. Tem as ideias muito claras. É muito respeitado em Portugal», referiu.