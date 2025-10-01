O novo Centro de Alto Rendimento (CAR) do FC Porto deverá ser uma realidade em 2027. Esta é a expectativa de André Villas-Boas, que na conferência de imprensa de apresentação das contas da SAD do FC Porto, que decorreu esta quarta-feira no Estádio do Dragão, esclareceu sobre a fase em que está o projeto.

«Os terrenos foram comprados. Segue-se a fase de licenciamento da obra. Os indicadores são todos positivos. O FC Porto terá de decidir sobre o veículo financeiro para a construção do centro de treinos: procurar uma parceria ou através de fundos próprios. O próximo passo é o licenciamento e teremos um ano e meio a dois anos de construção pela frente», revelou o presidente do FC Porto, questionado pelo Maisfutebol.

O FC Porto e a Câmara de Gaia assinaram em maio deste ano um protocolo para a construção da infraestrutura e a 22 de setembro os dragões revelaram que já há máquinas no local a fazer a limpeza do terreno.

O novo CAR tem um custo previsto próximo dos 35 milhões de euros e vai ser a nova casa da equipa principal, bem como da equipa B e dos sub-19.

A infraestrutura, que ficará instalada num terreno com cerca de 30 hectares, terá um miniestádio com dois mil lugares, além de cinco campos de futebol, bem como um hotel com 42 quartos, auditório com 56 lugares, refeitório, ginásio, spa, áreas de fisioterapia e hidroterapia, bem como 200 lugares de estacionamento.

O atual centro de estágios do Olival, que fica a menos de um quilómetro do CAR, será reconvertido para albergar os escalões de formação dos dragões.