O novo Centro de Alto Rendimento (CAR) do FC Porto, no Olival, vai avançar e a assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a SAD portista está marcada para as 11 horas desta quinta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O CAR era uma das grandes promessas da campanha de André Villas-Boas. O novo complexo vai ser erguido a cerca de um quilómetro do atual centro de estágios e, como o Maisfutebol já tinha noticiado, terá um custo previsto próximo dos 35 milhões de euros e um prazo de construção de cerca de 30 meses (embora ao fim de 18 meses já possa ser utilizado pela equipa principal).

Villas-Boas sempre deu preferência ao CAR no Olival, enquanto Pinto da Costa propôs, nas eleições de abril de 2024, a Academia da Maia. O atual presidente portista defendeu o projeto pela maior proximidade com o atual complexo e o custo menor.

A nova infraestrutura irá acolher as equipas profissionais de futebol (principal e B), bem como a equipa feminina e os sub-19, ficando as restantes equipas jovens do clube instaladas no atual centro de estágio, que passará a funcionar como academia de formação.

O projeto prevê a construção de um estádio para dois mil espectadores e cinco campos de futebol, além de hotel com 42 quartos, auditório com 56 lugares, refeitório, ginásio, spa, áreas de fisioterapia e hidroterapia, bem como 200 lugares de estacionamento.