O Centro de Treinos e Formação Desportiva (CTFD) do FC Porto passa a ter o nome de Jorge Costa, a partir desta segunda-feira.

Através de um comunicado, os azuis e brancos anunciaram a novidade aos sócios e adeptos, que vem na sequência de uma proposta apresentada à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, como forma de homenagear a antiga glória do clube.

Esta alteração vai ser assinalada numa cerimónia privada, que acontece a 14 de outubro, data do aniversário de Jorge Costa.

O CTFD, mas conhecido como centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, é o complexo que acolhe os atletas do FC Porto há mais de duas décadas. A infraestrutura fica assim eternizada com o nome do antigo capitão de equipa dos dragões, que perdeu a vida a 5 de agosto último, aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.