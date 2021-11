Davide Calabria lançou o Milan-FC Porto e assumiu que «é a última oportunidade» da equipa rossonera na Liga dos Campeões.

O jogo é, assim, decisivo para os transalpinos e o defesa tem essa noção, quando as duas equipas entrarem em campo às 19h45 desta quarta-feira.

«É a última oportunidade que temos de permanecer na Champions League, estamos prontos e San Siro será o nosso 12.º jogador, espero que venham muitos adeptos», disse em Milanello, centro de estágios do clube.

«Acreditamos até ao último minuto, alguns episódios levaram-nos a ter uma pontuação que não merecemos, mas é assim, contam os factos», afirmou Calabria.

Questionado sobre o Milan estar a ter um desempenho melhor na Serie A do que na Liga dos Campeões, o defesa respondeu: «O crédito é pelo que fazemos todos os dias nos treinos, mas agora é hora de fazer o mesmo na Europa. À Champions chamo-lhe 'a competição dos detalhes', infelizmente até agora não funcionou a nosso favor. Estamos contentes com o que fizemos até agora no grupo, mas claramente que não estamos satisfeitos com os resultados.»

De resto, Calabria diz que a equipa tem de ser igual a ela própria.

«Temos um estilo ofensivo e moderno, estou convencido de que vai trazer coisas boas também na Europa. Quando estamos encostados à parede sempre damos o nosso melhor, devemos isso ao nosso treinador que nos dá confiança», considerou.