«A calma antes da tempestade». Foi com este título que o FC Porto partilhou as imagens do passeio matinal em Sevilha no dia em que os dragões entram em campo frente ao Chelsea, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O plantel portista caminhou pelo tranquilo jardim do hotel, curiosamente, o mesmo em que ficou antes da histórica final da Taça UEFA em 2003, em La Cartuja, na zona oeste da cidade da Andaluzia.