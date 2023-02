O guarda-redes Francisco Meixedo foi a novidade no treino da manhã desta terça-feira do FC Porto, no Olival, na véspera do encontro em Milão, Itália, frente ao Inter de Milão, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Meixedo surgiu no grupo, nos 15 minutos abertos à comunicação social, ao contrário de outros nomes que continuam entregues ao boletim clínico. Fábio Cardoso, Uribe, Otávio, Galeno, Veron e Evanilson, que estavam em tratamento na segunda-feira, não surgiram no relvado neste período inicial do treino.

O jovem médio Vasco Sousa continua com o grupo, no qual também não surgiu Fernando Andrade. O atacante surgiu de forma inédita esta época nas opções do FC Porto, no jogo de sábado, ante o Rio Ave (foi suplente não utilizado), mas não faz parte da lista da UEFA.

A sessão iniciou-se com quase 30 minutos de atraso face à hora prevista (10h30), num dia em que o FC Porto parte para Itália, ao início da tarde. Pelas 18h45 (19h45 locais), o treinador Sérgio Conceição e um atleta falam em conferência de imprensa, em San Siro.

O Inter-FC Porto tem apito inicial marcado para as 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.