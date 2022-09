O futebolista iraniano Mehdi Taremi é baixa certa por castigo para o FC Porto-Club Brugge, assim como o lesionado Otávio. O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não garantiu que a dupla de ataque vai ser composta por Evanilson e por Toni Martínez, mas assumiu que a estratégia pode passar por aí.

«São jogadores diferentes. Não vou entrar em pormenores, sinceramente. A estratégia poderá passar um bocadinho por aí», começou por dizer, antes de falar de Taremi, que falha o encontro com os belgas, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, após ter sido expulso ante o Atlético de Madrid, na primeira ronda.

«Amanhã o Taremi está livre, dei-lhe o dia livre, excecionalmente, porque acho que merece. Tem jogado muito, com muita intensidade, quilómetros, golos, assistências. Precisamos de um Taremi fresco para jogar com o Estoril», concluiu.

O FC Porto-Brugge joga-se no Estádio do Dragão a partir das 20 horas de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.