O FC Porto vai defrontar esta terça-feira o Marselha, que ainda não pontuou na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas Sérgio Conceição avisa que espera um adversário difícil e não gostou de ouvir dizer que é a equipa francesa, treinada por Villas-Boas que está mais pressionada no encontro.

«Parece que o Marselha é o clube da esquina... Não fez golo nenhum, não tem pontos… O Marselha está num contexto competitivo acima do que é a Liga portuguesa, com testes semanais muito interessantes. Pelos vistos esta semana não teve e teve a oportunidade de preparar o jogo da melhor forma, com mais tempo e nisso parte em vantagem», disse o treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Tem um treinador que ganhou a Liga Europa, ganhou títulos, é reconhecido neste mundo do futebol como um dos melhores treinadores, tem um plantel com muitos jogadores de seleção, incluindo a francesa. Vamos apanhar um adversário difícil. Não tirando a nossa responsabilidade de ganhar o jogo, não nos enganamos com esses números», apontou.