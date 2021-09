A goleada do Liverpool ao FC Porto tem eco na imprensa internacional. Os jornais dizem que a formação inglesa «sufocou», «esmagou», «massacrou» os portugueses e apontam mesmo que o Dragão «é um campo de caça feliz» para a formação de Liverpool.

A BBC diz que o Liverpool esteve «excelente» e fala em «derrota pesada ao FC Porto», frisando que «o Estádio do Dragão mais uma vez se revelou um campo de caça feliz».

No Guardian, «esmagou» foi a palavra escolhia para descrever o que o Liverpool fez ao FC Porto. Já o Daily Express fala em «massacre.»

«Uma boa noite do teu guarda-redes pode dar-te pontos. Uma má tira-os de certeza. Pesadelo para Diogo Costa, que falhou em três dos cinco golos», diz o As, que titula a peça com: «Estalada no Dragão».

O jornal escolhe o quarto tento dos Reds como «o golo cómico da jornada», dizendo que foi uma «saída horrenda» do guardião portista, que depois correu 30 metros vindo de trás.

A Marca diz que o Liverpool esteve «avassalador» e «desferiu um duro golpe» no FC Porto, apontando que os homens de «Jürgen Klopp esmagaram os portugueses, que não souberam reagir em nenhum momento».

«A superioridade dos Reds foi tal que anularam o Porto, uma equipa muito reconhecida sob a orientação do seu treinador Conceição», acrescenta o jornal.

O Mundo Deportivo diz que «não houve sinal da competitividade que a formação portuguesa mostrou frente ao Atlético» e que o FC Porto «caiu emocionalmente» após o primeiro golo, «condicionado pelas últimas derrotas sofridas contra o Liverpool».

O Sport diz que o Liverpool «volta a passear-se no Porto» e fala em «vários erros infantis» que penalizaram os dragões.

Para o L’Équipe «não houve verdadeiramente jogo entre o FC Porto e o Liverpool esta terça-feira, no Estádio do Dragão, onde os Reds sufocaram os portugueses do início ao fim.»

