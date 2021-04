O FC Porto regressou esta madrugada a casa após a eliminação da Liga dos Campeões frente ao Chelsea e, apesar do adiantado da hora, foi recebido pelos adeptos.

Com tochas e cânticos, os portistas fizeram questão de estar presentes à passagem do autocarro da equipa e mostrar apoio.

«Eu quero o Porto campeão», entoaram a plenos pulmões, com um objetivo claro em mente. Veja as imagens no vídeo associado: