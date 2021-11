Evanilson está em processo de afirmação no onze do FC Porto e conquistou a titularidade na frente de ataque, ao lado de Taremi. O jovem avançado brasileiro jogou de início em seis dos últimos sete jogos dos dragões, incluindo o empate com o AC Milan em Itália, para a Liga dos Campeões (1-1).

«A nossa equipa fez um grande jogo, impondo o nosso ritmo de jogo. Criámos mais oportunidades de golos, não fizemos mais e eles acabaram fazendo um golo. Estamos vivos e vamos procurar os três pontos no próximo jogo, frente ao Atlético de Madrid», atirou Evanilson.

Em declarações à TNT Sports, o jogador de 22 anos manifestou a esperança de ver o FC Porto seguir em frente na prova milionária: «É só equipas grandes, é o grupo da morte, mas estamos a fazer um bom trabalho e temos de continuar assim.»

Habituados a lutar com as equipas dos principais campeonatos da Europa, os dragões podem mesmo acreditar em nova conquista da Liga dos Campeões, de acordo com Evanilson.

«O FC Porto é uma equipa grande, já venceu a Champions League. Temos chances, basta acreditar. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho. É difícil mas não tenho dúvidas que podemos ser campeões europeus. É o nosso sonho e temos de continuar a acreditar», rematou o avançado brasileiro.



