Sérgio Conceição tem várias dores de cabeça para o jogo desta terça-feira, diante do Atlético de Madrid, relativo à sexta e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Desde logo, na defesa, Pepe continua lesionado e David Carmo vai cumprir um jogo de castigo, motivo pelo qual Iván Marcano deverá assumir a titularidade. Desde o final de agosto, o defesa-central espanhol fez apenas 32 minutos, no encontro da Taça de Portugal, diante do Anadia (triunfo por 6-0).

«Tem trabalhado bem, está sempre com o grupo no estágio, é um jogador experiente e importante no balneário. Nos treinos, anda no máximo e dedica-se ao máximo ao clube. É verdade que estamos limitados, com alguns lesionados. O Pepe está fora, o Veron, em principio não vai estar, é difícil para este jogo. Faltam-nos alguns jogadores na folha», reconheceu o treinador dos dragões em conferência de imprensa.

Também Matheus Uribe, à semelhança de Carmo, vai cumprir castigo e obrigar Conceição a mexer no meio-campo, bem como na convocatória.

«Vou buscar pessoal da Youth League, mas também precisam do jogo para se apurarem em primeiro, estão em disputa com o Atlético», destacou o técnico portista.

O FC Porto-Atlético de Madrid tem apito inicial marcado para as 17h45, no Estádio do Dragão. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.