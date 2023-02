Quatro meses depois, o FC Porto voltou a conhecer o sabor da derrota, ao perder esta noite por 1-0 diante do Inter de Milão, no Estádio Giuseppe Meazza, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os dragões resistiram até ao minuto 86, quando já jogavam com menos um, por expulsão de Otávio, mas um golo de Lukaku coloca a equipa de Sérgio Conceição em desvantagem na eliminatória e quebra um registo de 22 jogos invicto.

A última derrota, também por 1-0, havia acontecido com o Benfica para a Liga, no Dragão, a 21 de Outubro de 2022. Desde então, o FC Porto conseguiu uma excelente série, tendo inclusivamente vencido os últimos dez jogos, com apenas dois golos sofridos e 22 marcados.

A derrota em Milão quebra um ciclo, mas pode ser revertida. Para isso, o FC Porto terá de vencer na 2.ª mão, no Dragão, a 14 de março.