O futebolista luso-brasileiro Otávio prosseguiu tratamento esta segunda-feira, à margem da sessão de trabalho do plantel do FC Porto, que ultimou no Olival a receção ao Club Brugge, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O internacional português, que fraturou duas costelas na sequência de um lance com Hermoso no duelo da primeira jornada da Champions, ante o Atlético de Madrid, tem no Brugge o segundo jogo de ausência desde então. Também já não jogou com o Desp. Chaves, no passado sábado, para a 6.ª jornada da I Liga (vitória dos dragões por 3-0).

Além de Otávio, o avançado iraniano Mehdi Taremi é baixa, mas por castigo: foi expulso em Espanha.

O FC Porto-Brugge joga-se no Estádio do Dragão a partir das 20 horas de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.