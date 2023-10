O FC Porto treinou esta segunda-feira à tarde no Olival, para preparar o jogo frente ao Barcelona, da segunda ronda do Grupo H da Liga dos Campeões.

Entre as cinco ausências, Pepe continua a ser a grande dúvida para a receção aos catalães (quarta-feira, 20h00, Eleven/DAZN). Assim sendo, Zé Pedro, o defesa-central da equipa B, voltou a treinar integrado no plantel principal.

No boletim clínico, além de Pepe, mantêm-se os nomes de Marcano, Zaidu, Veron e Evanilson, todos em tratamento.



Os dragões voltam a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, novamente no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. A partir das 12h00, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do FC Porto-Barcelona em conferência de imprensa.