Galeno, jogador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Eleven Sports, após a goleada por 4-0 aplicada ao Club Brugge na Champions.

«Foi muito importante esta vitória. Já sabíamos das dificuldades que íamos sentir, a equipa do Club Brugge ainda não tinha sofrido nenhum golo, mas depois do primeiro, criámos mais oportunidades. Estivemos bem durante os 90 minutos e o resultado está aí. Estamos de parabéns e agora temos de descansar porque temos um grande jogo no sábado.

Trabalhámos bem este jogo, sabíamos os pontos fracos deles e conseguimos mostrar isso em campo. O resultado foi mais do que justo e agora temos de comemorar esta vitória.»