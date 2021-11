Marko Grujic desfez-se em elogios ao técnico Sérgio Conceição numa entrevista publicada pelo site The Athletic, em vésperas de o médio sérvio reencontrar ao serviço do FC Porto a sua antiga equipa: o Liverpool.

«O Sérgio Conceição é um grande treinador e ajudou-me a melhorar muito. Taticamente ele é muito bom, é emocional e exige padrões elevados. Independentemente de com quem estejamos a jogar, a sua ambição e atenção ao detalhe são os mesmos. É também muito claro na mensagem que passa para a equipa. Se não estiver satisfeito com algo ele pode zangar-se, mas por vezes os jogadores precisam disso. É um técnico capaz de mudar um jogo ao intervalo e é também alguém que sabe encontrar as palavras certas quando é preciso», afirmou o médio de 25 anos, acrescentando: «Aprendi muito com Sérgio Conceição e tenho a certeza de que vou aprender muito mais. Ele tem como objetivo treinar as melhores equipas do mundo, mas todos no FC Porto esperam que ele fique por cá por muito tempo.»

Na entrevista, o internacional sérvio, que foi a primeira contratação de Jurgen Klopp pelos «Reds», salienta também o papel do técnico alemão: «Klopp é uma das pessoas mais importantes na minha carreira futebolística. Devo-lhe muito. Desde logo,a oportunidade de me trazer ainda muito jovem para o Liverpool. Não joguei tanto, mas ele continuará a ser um dos meus treinadores preferidos.»

Grujic garantiu ainda que os 5-1 no Dragão não mostraram a verdadeira face do FC Porto e destacou a forma apaixonada como os adeptos azuis e brancos vivem o clube, o que o convenceu a aceitar uma transferência em definitivo após uma época de empréstimo.

«Estou muito feliz por ter assentado aqui. O Porto é uma bela cidade e o FC Porto é um grande clube, com adeptos verdadeiramente apaixonados. As pessoas aqui vivem para o futebol. A cada lado que vás, estão a falar sobre futebol. Esperam que ganhemos todos os jogos. Tudo menos do que isso é um falhanço. É essa pressão que nos faz crescer a cada dia.»