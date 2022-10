Otávio foi o jogador que acompanhou, esta segunda-feira, Sérgio Conceição na antevisão ao jogo do FC Porto com o Atlético de Madrid, a contar para a última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Os dragões, com nove pontos, já asseguraram a presença nos oitavos de final, mas ainda tentam chegar ao primeiro lugar - ocupado pelo Club Brugge, com 10 pontos - ao passo que os espanhóis somam cinco e ainda disputam o terceiro lugar com o Bayer Leverkusen (quatro).

«A motivação é a mesma de todos os jogos em que vestimos esta camisola. Vai ser um bom jogo, queremos os três pontos independentemente de estarmos classificados. Podemos chegar ao primeiro lugar e conquistar os três pontos é o objetivo», começou por dizer Otávio na véspera da partida.

O internacional português considerou que os colchoneros «são defensivos e agressivos, mas têm muita qualidade na frente».

Otávio justificou ainda o empate (1-1) com o Santa Clara, nos Açores, com «a mudança de 'chip'». «Não estamos a conseguir manter o bom momento no campeonato, mas isso já passou.»

Presente na lista de 55 pré-convocados de Fernando Santos para o Mundial 2022, Otávio não teme lesionar-se a poucos dias da competição no Qatar.

«Qualquer jogador para estar no Mundial tem de estar bem no seu clube. Tento estar bem e jogar o máximo de minutos possíveis, não penso na possibilidade de me lesionar, se acontecer é uma infelicidade, mas é normal, todos podem passar por isso. Penso no meu clube e em fazer os melhores jogos possíveis. Se estiver na lista final, ficarei feliz», sublinhou.

FC Porto e Atlético de Madrid defrontam-se esta terça-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 17h45, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.