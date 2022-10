O FC Porto enfrenta um calendário exigente nas próximas semanas e regressou à competição da melhor forma, após a pausa para os compromissos das seleções nacionais. Os dragões venceram de forma expressiva o Sp. Braga (4-1) e esperam agora derrota o Bayer Leverkusen para a Champions.

Os últimos resultados – goleada sofrida na receção ao Brugge (0-4) e empate no reduto do Estoril (1-1) – lançaram dúvidas sobre a real valia do atual campeão nacional. A equipa de Sérgio Conceição deu a primeira resposta na Liga e quer dobrar a parada na prova milionária.

«A pressão de treinar uma equipa desta dimensão é diária e é bom ter finais de três em três dias», salienta o treinador.

«Trabalhamos não a pensar em termos de justificar a alguém, mas a justificar a nós próprios. Trabalhamos diariamente para ter confiança, depois surgem os jogos, onde se pode ganhar, empatar ou perder. Não foi para justificar nada a ninguém, mas para nós percebermos que temos muita qualidade», acrescenta Sérgio Conceição.

O sucesso deste FC Porto, frisa o treinador, não assenta em berros e correrias: «A qualidade só se vê em termos de resultados quando somos fiéis ao que somos como equipa, aos nossos princípios inegociáveis. Mas não é no grito, no correr. Neste jogo contra o Braga até foi dos que corremos menos, mas corremos bem, corremos juntos.»

«Espero que seja um bom jogo amanhã e que principalmente o possamos ganhar. Será importante para o nosso objetivo. Amanhã é um jogo decisivo para as nossas aspirações, sabemos disso. Podemos e vamos lutar por aquilo que é a nossa passagem. É um jogo fundamental para que isso aconteça. Em relação à época, há muitos jogos, muitos treinos, muitos dias para trabalhar. No final da época faremos as contas», finalizou Conceição.