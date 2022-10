Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou nesta segunda-feira sobre a receção ao Bayer Leverkusen, para a 3.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

A equipa portista venceu o Sp. Braga (4-1) por números expressivos para a Liga, mas acumula duas derrotas na Champions. Nesse sentido, o treinador foi questionado sobre uma eventual bipolaridade dos dragões, tese que Conceição refuta por completo.

«Não há aqui bipolaridade nenhuma do FC Porto entre a Liga e a Champions. Fizemos maus jogos na Liga e outros bons, fizemos um bom jogo em Madrid, depois um mau com o Brugge. Importante é o jogo de amanhã e deixarmos para trás o passado recente. Nesta competição, não podemos cometer erros como já cometemos», salienta.

Os campeões nacionais realizaram uma boa exibição em Madrid, apesar da derrota frente ao Atlético (2-1), mas foram goleados em casa pelo Club Brugge (0-4) na jornada anterior da competição: «No jogo com o Brugge não fomos iguais a nós próprios. Agora vamos defrontar um adversário que ainda no último jogo frente ao At. Madrid fez uma excelente partida. A classificação não corresponde ao seu valor, é uma equipa fortíssima em todos os momentos do jogo. A liga alemã é a melhor liga do mundo.»

«Os jogadores precisam de entender que adversário têm pela frente. Os nossos resultados não nos podem precipitar na abordagem ao jogo e isso tem a ver com a inteligência emocional. De resto, temos qualidade individual e coletiva para vencer o jogo.

O FC Porto tem marcado bastantes golos na Liga e apenas um, até ao momento na Champions. «São jogos: tivemos um jogo em Madrid em que tivemos várias ocasiões. Antes e depois do primeiro golo, tivemos uma ou outra situação para marcar. A eficácia é decisiva. Temos meia oportunidade e temos de fazer o golo. A melhor competição de clubes do mundo define-se em pormenores», diz.

O Bayer Leverkusen, próximo adversário dos dragões, foi goleado pelo Bayern Munique (4-0) na passada sexta-feira, para a Bundesliga. Sérgio Conceição viu o jogo e não espera facilidades: Vi esse jogo todo e o Bayern Munique foi extremamente feliz nos golos que fez. No final da época, estaremos todos aqui e veremos em que posição este Bayer vai terminar. No ano passado, terminou na terceira posição. Eles vêm de uma derrota algo pesada, mas amanhã será um jogo diferente, uma história diferente.»