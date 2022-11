Toni Martínez, avançado espanhol do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas, após a vitória sobre o At. Madrid, que valeu o apuramento para os oitavos de final, em primeiro lugar do grupo.

«Estamos muito contentes por passar em primeiro, tínhamos de fazer um jogo perfeito, correr atrás do prejuízo e fechámos o grupo da melhor forma, com a liderança do grupo tão difícil.

Depois de perder os dois primeiros jogos, sabíamos que não tínhamos margem de erro. Na terceira jornada sabíamos que não podíamos falhar, no quarto também não. Jogámos com a faca nos dentes, sem margem para errar e conseguimos ser felizes e passar como primeiro, contra todas as expectativas.»