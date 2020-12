Vítor Baía, antigo capitão e atual vice-presidente do FC Porto, já reagiu ao sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa portuguesa vai defrontar a Juventus de Cristiano Ronaldo, que conta ainda com dois antigos jogadores portistas: Danilo e Alex Sandro.

«A Juventus é duas vezes campeã da Europa e nós também, por aí é equilibrado, agora os orçamentos são diferentes. Mas não temos medo, não temos receio e estamos confiantes», disse o antigo guarda-redes.

Danilo e Alex Sandro vão regressar ao Dragão, mas a maior estrela da Juventus é Cristiano Ronaldo: «Serão dois grandes jogos, o Danilo e o Alex Sandro deixaram muitas saudades, foram jogadores muito importantes na história do FC Porto».