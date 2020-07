A segunda época do congolês Chancel Mbemba no FC Porto está a ser total antítese à primeira. Mais jogos, mais minutos, mais golos e, por isso, uma natural preponderância maior na equipa orientada por Sérgio Conceição.

O jogador de 25 anos leva já 37 jogos e quatro golos pela equipa principal em 2019/2020, o último desses tentos a valer a vitória em Paços de Ferreira, na jornada passada, que permitiu alargar para seis os pontos de vantagem na liderança, para o Benfica. Um contraste com os seis jogos que fez – além de dois na equipa B, em 2018/2019.

Fruto das sucessivas ausências por lesão no setor defensivo - como Pepe e agora Marcano - Conceição foi apostando cada vez mais em Mbemba, sobretudo em 2020, não só a central mas também a lateral. E é o próprio técnico que reconhece que o africano «soube esperar pela oportunidade».

«Não gosto de individualizar, mas o Chancel Mbemba é um jogador que já conhecia dos tempos da Bélgica, é consistente em todas as posições, faz mais do que uma posição. Não foi por acaso que o meti a central do lado direito e o Pepe do lado esquerdo. Tem características importantes. Ele é uma pessoa tranquila e nós não podemos dissociar o que são os jogadores da pessoa em si. Está lá dentro a sua essência, o que ele é, uma pessoa tranquila, respeitadora do que são as opções da equipa técnica. Soube esperar pela oportunidade, teve a oportunidade, é um jogador importante», afirmou Conceição, este sábado, em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo com o Belenenses.

O FC Porto-Belenenses joga-se a partir das 21h30 de domingo, no Estádio do Dragão.