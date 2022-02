O futebolista do FC Porto, Chancel Mbemba, foi eleito o defesa do mês de janeiro da I Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga, organizadora da competição.

O central congolês foi o defesa mais votado pelos treinadores principais da competição, com 13,91 por cento dos votos.

Mbemba, de 27 anos, foi totalista nos quatro jogos do campeonato em janeiro, tendo contribuído no eixo defensivo para quatro triunfos do FC Poto, ante Estoril (fora, 2-3), Belenenses (fora, 1-4), Famalicão (casa, 3-1) e Marítimo (casa, 2-1).

No pódio dos defesas mais votados ficaram Rúben Fernandes, do Gil Vicente, que recolheu 13,25 por cento dos votos, seguido de Gonçalo Inácio, do Sporting, com 11,92 por cento dos votos.

Esta segunda-feira já tinha sido conhecida também a eleição para melhor guarda-redes, que foi também para o FC Porto, para o português Diogo Costa.