A BBC debruçou-se sobre o carácter de Pepe, a propósito do FC Porto-Chelsea desta quarta-feira, tendo lançado uma pergunta: será que o central é mesmo tão duro como o mundo pensa que é? Para obter a resposta a esta pergunta, o site da televisão britânica falou com pessoas que o conhecem bem. A começar por Nelo Vingada.

«Pepe é a pessoa mais doce do mundo, muito afável, mas quando entra em campo tem uma identidade de jogador muito única, que por vezes não reflete a sua personalidade, a sua natureza, os seus sentimentos», refere Nelo Vingada, que foi o primeiro treinador do internacional português quando ele chegou ao Marítimo.

«Acredito que ele ganhou uma reputação com base nas imagens de um ou dois jogos do Real Madrid. Por mais que gostemos de Pepe, não custa reconhecer que foram comportamentos que não o dignificaram. Aquilo não era Pepe. O Pepe que eu conheço é o jogador das outras partidas - às vezes agressivo, mas sempre dentro dos limites do futebol.»

Também Maniche considerou que a fama de Pepe é exagerada e que ele não é aquilo que as pessoas dizem. O antigo médio, que foi colega do atual capitão portista no FC Porto e na Seleção Nacional, considera que tudo foi provocado por um ou dois jogos.

«Quando ele chegou ao FC Porto, ainda era um menino jovem e magricela. Mas ele encontrou uma equipa muito talentosa, com muitos jogadores que carregavam a mística do clube, sobretudo na defesa, onde teve ao seu lado nomes como Jorge Costa e Pedro Emanuel. Tudo isso ajudou-o a entrar bem e a beber do espírito do clube», referiu Maniche.

«Esta reputação que ele tem é injusta. Não podemos esquecer-nos de duas coisas importantes: quando se joga por uma grande equipa, inevitavelmente tem-se um dedo sempre apontado a si; e um português em Espanha será sempre criticado. Mas fazer carrinhos com força não é o mesmo que ser violento. Ele não é isso.»