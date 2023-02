Christian Atsu foi campeão nacional com o FC Porto em 2012/13, época em que jogou ao lado do lateral brasileiro Danilo.

Este sábado, depois de o ganês ter sido encontrado sem vida nos escombros do sismo na Turquia, o jogador da Juventus deixou um emotivo testemunho e recordou algumas histórias do humilde antigo companheiro, que lhe deixou «grandes lições» de vida.

«Lembro-me bem dos nossos almoços ou jantares de concentração do FC Porto no hotel Sol Verde, em Espinho, Portugal, onde você sempre comia o frango todo e também o osso. Isso mesmo. O osso. Nós, na nossa superficialidade, ríamos e falávamos: 'Que fome é essa, Atsu?'», começou por contar.

«Até que tal dia, mesmo sem precisar, e sempre levando tudo com leveza e com aquele sorriso largo, nos explicou que tinha o hábito de comer também o osso, porque na infância aprendera a não desperdiçar nada do que se tinha para comer, pois não sabia quando e qual seria a próxima refeição. Que pancada direta no estômago», completou.

Danilo recordou ainda o momento em que Atsu lhe pediu uma camisola para que um dia pudesse dizer aos filhos que jogou com o brasileiro.

«Eras inspiração mesmo sem saber. Contarei eu aos meus filhos que joguei e conheci tal ser humano como tu», escreveu o lateral-direito.