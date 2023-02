O FC Porto recebeu a notícia da morte de Christian Atsu com «profundo pesar».

Através de uma publicação nas redes sociais, o emblema azul e branco lembra que o internacional ganês foi campeão pelo clube, em 2013, e deixa condolências à família do jogador, assim como a todas as vítimas do sismo da Turquia e da Síria.

É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz. À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria», refere a nota do FC Porto.