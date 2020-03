Ao contrário do que aconteceu em meados de novembro, a família Uribe fez uma cerimónia discreta e íntima para celebrar o aniversário do médio do FC Porto, Matheus.



A esposa do jogador dos dragões, Cindy Álvarez García, tratou de todos os preparativos do evento há 20 dias e deixou uma mensagem nas redes sociais a assinalar o momento. De resto, esta foi a primeira vez em quatro anos que o internacional colombiano celebrou o aniversário em família.



«Há quatro anos que não passávamos juntos em família o aniversário porque, graças a Deus, sempre tiveste a oportunidade de estar ao serviço da Colômbia. Hoje chegou o dia e sentimo-nos felizes por abraçá-lo e desejar-lhe um feliz aniversário cheio de amor e felicidade. No meio do que estamos a viver, o mais importante é não deixar a alegria desaparecer e continuar a agir com amor e responsabilidade. Definitivamente, hoje mais do que nunca, Deus mostra que a família será sempre o dom mais precioso e enquanto esta estiver do teu lado, tens tudo. Não há momentos melhores para partilhares com quem te ama e amas verdadeiramente em paz e tranquilidade. Feliz aniversário amor, espero que sejas feliz sempre. Tratei da decoração e 20 dias antes já tinha comprado tudo para celebrar este grande dia», escreveu a companheira do internacional «cafetero» nas redes sociais.



Uribe, recorde-se, cumpre este sábado 29 anos.