O Tribunal da Relação confirmou uma multa de 47 mil euros ao FC Porto, validando parcialmente 29 de 31 infrações a que tinha sido condenada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Entre as 29 infrações punidas estão a deteção de pirotecnia escondida no Estádio do Dragão, no Porto, e sua deflagração, nomeadamente num clássico para a I Liga com o Benfica, e noutro para a Liga Europa com o Rangers, bem como o uso de tarjas e entoação de cânticos ofensivos, por parte da claque Super Dragões, em diversos jogos de competições nacionais e internacionais, organizadas para Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e pela UEFA.

O clube portuense foi também punido outras infrações ocorridas entre 2017 e 2020, como atos de violência levados a cabo dentro e nas imediações do Estádio do Dragão, e por insultos a equipas da arbitragem junto ao túnel de acesso aos balneários no mesmo recinto.

Fonte da APCVD deu esta quinta-feira conta à Lusa do desfecho deste recurso, que foi confirmada no final de janeiro pelo Tribunal da Relação do Porto e já não é passível de apelo, depois de os azuis e brancos a terem contestado junto do Tribunal da Judicial do Porto.