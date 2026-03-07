O FC Porto partilhou, nas redes sociais, imagens do apoio dos adeptos à equipa na saída do estádio para o embate frente ao Benfica, em jogo a contar para a 25.º jornada da Liga.

Os dragões, recorde-se, contam com os recuperados Martim Fernandes e Bednarek para a deslocação ao Estádio da Luz. Borja Sainz também está de regresso aos convocados, depois do falecimento da mãe, e pode ser opção para o jogo «grande» desta jornada da Liga. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.