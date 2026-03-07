FC Porto
Há 1h e 5min
Clássico: FC Porto mostra apoio na saída para Lisboa
Adeptos reuniram-se nas imediações do Estádio do Dragão
AL
Adeptos reuniram-se nas imediações do Estádio do Dragão
AL
O FC Porto partilhou, nas redes sociais, imagens do apoio dos adeptos à equipa na saída do estádio para o embate frente ao Benfica, em jogo a contar para a 25.º jornada da Liga.
Os dragões, recorde-se, contam com os recuperados Martim Fernandes e Bednarek para a deslocação ao Estádio da Luz. Borja Sainz também está de regresso aos convocados, depois do falecimento da mãe, e pode ser opção para o jogo «grande» desta jornada da Liga. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.
RELACIONADOS
FC Porto: Bednarek convocado para clássico na Luz
FC Porto: Martim Fernandes totalmente apto para o Clássico
Mourinho: «Não tivemos ajudas, apenas empurrões ao contrário»
Mourinho: «Elogios? Já agradeci a Farioli por mensagem, senti necessidade»
«O nosso maior rival é o Benfica, estive na Luz há alguns anos»
Farioli elogia Mourinho: «Admiro-o como treinador e como pessoa»
«Se Bednarek jogar contra o Benfica vai precisar de um bom analgésico»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS