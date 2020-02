Na véspera da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, Sérgio Conceição voltou a abordar o Clássico e todo o ruído que se gerou à volta do mesmo. O técnico frisou que o triunfo do FC Porto foi «sem espinhas» e explicou alguns pontos estratégicos que permitiram à sua equipa bater o Benfica.



«Disse na antevisão da primeira mão da meia-final da Taça que falar desse jogo era uma falta de respeito para com o Académico de Viseu. É verdade que são temas quentes. A opinião de quem fala do jogo jogado é unânime: o FC Porto foi mais forte, teve mais oportunidades, seis além dos golos marcados, e foi a equipa mais forte nos duelos. Estrategicamente fomos mais fortes. Não foi, como já ouvi dizer, um pouco à imagem da Luz. O início de construção e a nossa segunda fase da construção foram diferentes, o posicionamento dos laterais e dos médios foram diferentes. Fomos melhores individual e coletivamente. Não vou dizer que foi limpinho, mas foi sem espinhas», começou por dizer.



O treinador dos dragões desenvolveu o raciocínio. «Ouvi o Bruno Lage dizer, principalmente nos últimos 18 jogos fora, que quem quisesse ganhar ao Benfica, tinha de correr mais. Noventa e tal por cento das vezes, quem corre mais ganha. Corremos mais três quilómetros que o Benfica, por isso, ganhámos. Tudo o que possa vir para cima da mesa, de uma decisão melhor ou pior, é querer tapar o sol com a peneira. Tivemos momentos em que arbitragem foi a favor do FC Porto num ou outro pormenor, outras vezes a favor do Benfica. Dizer que o mérito da vitória foi por isto ou aquilo e não pelo jogo, é injusto para com os meus jogadores. Fizeram um jogo fantástico», acrescentou.



Na pergunta seguinte, Conceição voltou a referir-se ao Clássico e às queixas dos encarnados em relação à arbitragem e ao facto de o FC Porto ser agressivo.

«O Bruno Lage tem de se defender de alguma forma daquilo que é uma comunicação extremamente agressiva, de um movimento que ele teve de grande agressividade em direção ao Grimaldo a dar-lhe indicações dentro do campo», respondeu o técnico.



«No ano passado, eu disse que os árbitros precisavam de ser protegidos e normalmente isto acontece nos momentos em que o Benfica não se sente satisfeito», frisou.

«Nós estamos habituados a superiorizarmo-nos ao Benfica. Não temos de pedir desculpa por ganhar ao Benfica, pois não? O Benfica tem tido um mérito incrível no trajeto no campeonato nacional e na Taça de Portugal. Contra nós, nós temos sido mais fortes», atirou Sérgio Conceição.