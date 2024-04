O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para o Clássico contra o Sporting, da 31.ª ronda da Liga.



Sérgio Conceição, que renovou contrato esta quinta-feira, não pôde contar com os lesionados Diogo Costa, Samuel Portugal, João Mário, Marcano e Zaidu, todos remetidos a tratamento. Por sua vez, Fábio Cardoso trabalhou de forma integrada, mas ainda condicionado, informou o clube portista no site oficial.



Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira às 10h30, no Olival. O FC Porto recebe o Sporting este domingo, às 20h30, um dia depois das eleições do clube.