Pêpê, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Sporting por 3-0:

«Sem dúvida. Tivemos algumas dificuldades nos primeiros 15 minutos, mas depois conseguimos controlar bem o jogo, pôr em campo o que foi trabalhado com o mister e acho que foi um resultado justo.

Sabemos a qualidade de cada jogador do Sporting e o mister foi cirúrgico. Conseguimos trabalhar bastante, executámos muito bem [o plano] e fizemos um grande jogo.»

[Já desempenhou várias funções na equipa. Como se tem sentido?]

«Fico lisonjeado pelo mister ter confiança em mim. Dedico-me ao máximo para poder evoluir todos os dias. Vou procurar dar o meu melhor a cada dia para corresponder cada vez melhor dentro do campo. Estou a evoluir cada vez mais e o mister tem-me orientado bastante para que eu possa crescer.»

[Vantagem pontual sobre o Sporting pode ser decisiva?]

«Acho que não. É um campeonato longo e sabemos as dificuldades que temos com cada equipa. Temos de manter os pés no chão e continuar focados. Não há jogos fáceis. Vamos descansar, comemorar esta vitória, mas na semana que vem temos de nos focar.»