Luciano Vietto não integra a convocatória do Sporting para o clássico desta quarta-feira com o FC Porto, no Dragão.

Isso mesmo foi adiantado pelo técnico leonino na conferência de imprensa de antevisão do encontro, quando questionado se estaria a reservar alguma arma secreta para o jogo, nomeadamente o argentino.

«O Vietto não seria uma arma secreta, mas não está convocado. Achei que ainda não estava no momento certo. Vamos continuar com a ideia de que joga quem está melhor», explicou.

O argentino sofreu uma luxação no ombro direito a 12 de junho, frente ao Paços de Ferreira. Está indisponível desde então, mas já treina sob vigilância médica, mas ainda não entra nos planos do técnico.

De fora do clássico está também Marcos Acuña, por castigo, para além de Luiz Phellype, que ainda recupera de lesão grave.