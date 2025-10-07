O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, revelou que os dragões vão apresentar uma queixa contra Vangelis Pavlidis, do Benfica, por uma alegada agressão no Clássico de domingo.

Lance com António Silva e Deniz Gul na área do Benfica

«Acho mais grave a agressão do Pavlidis do que o penálti do Deniz Gul. O VAR falha em toda a linha, tem de chamar o árbitro para analisar o lance. Lamento que não o tenha feito. A agressão do Pavlidis é grave e o FC Porto irá proceder com uma queixa por causa dessa agressão, porque é violenta e podia ter criado danos ao nosso atleta. O VAR aí tem de intervir.»

Palavras recentes de Frederico Varandas

«O mais grave é ter havido um encontro entre o presidente do Sporting e o presidente da Federação, para fazer um mapeamento clubístico dos órgãos sociais da Federação. Isto são declarações graves. Acabei de transmitir ao próprio, acho que não devem passar impunes ao presidente da Federação. Após as declarações sobre esse tema escrevi uma mensagem ao presidente da Federação, Pedro Proença, porque se o seu lema é unir o futebol, declarações destas não podem passar impunes. Não pode haver um mapeamento dos órgãos sociais da FPF sem que todos os clubes sejam informados do mesmo. Ou, pelo menos, que seja público e não entre duas pessoas. Acho as declarações graves. Se esse encontro aconteceu, se esse mapeamento aconteceu, todos temos o direito de saber quem são essas pessoas. Se quer unir o futebol, tem de se chegar à frente e, de uma vez por todas, reafirmar a sua autoridade.»

Sobre o presidente da Liga [Reinaldo Teixeira], não posso deixar de constatar que se vangloriou pelo acumular de pontos no ranking da UEFA de Portugal. Na sua responsabilidade, não fez nada para que isso acontecesse. Esses pontos são mérito do Sp. Braga e do FC Porto, nada têm a ver com presidente da Liga. Também não posso deixar de notar a sua ausência no Clássico. Cabe-lhe estar presente e não ausente. Esteve comigo no Sporting-FC Porto, não percebo por que razão é que não esteve neste. Será sempre recebido com cordialidade no Estádio do Dragão.»