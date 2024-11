No momento em que os jogadores do FC Porto se aproximaram do topo norte para agradecer aos adeptos o apoio dado no Clássico com o Benfica, alguns dos cerca de 3.250 adeptos que marcaram presença na Luz mostraram lenços branços a Vítor Bruno.

Esta foi a derrota mais pesada dos portistas diante do Benfica das últimas décadas. É preciso recuar até 1972 para encontrar um jogo em que as águias marcaram quatro ou mais golos aos azuis e brancos (6-0 num jogo da Taça de Portugal na antiga Luz e até 1964 para a última partida para o campeonato com números semelhantes: um 4-0, também no antigo Estádio da Luz.

O FC Porto somou a segunda derrota nesta Liga - a outra foi frente ao Sporting em Alvalade - e pela primeira vez desde 1953 que somavam 100 por cento de derrotas em casa dos dois maiores rivais em duas épocas consecutivas. Na temporada passada, ainda sob o comando de Sérgio Conceição, os portistas perderam na Luz por 1-0 e no Estádio José Alvalade com os leões por 2-0, resultado que voltou a registar-se nesta época.

Os dragões, que iniciaram a época com a conquista da Supertaça, estão no segundo lugar da Liga, a 6 pontos do Sporting e com mais 2 do que o Benfica, que tem menos um jogo. Na Liga Europa, a equipa de Vítor Bruno está no 22.º lugar da fase de Liga com 4 pontos em igual número de jogos.