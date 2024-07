O guarda-redes do FC Porto, Cláudio Ramos, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Sturm Graz (2-0), num jogo particular de pré-época:

«Estamos cá para não sofrer golos e ter concluído mais um jogo dessa maneira não é só um objetivo dos guarda-redes. É sinal de que a equipa está bem, forte defensivamente e a marcar bastantes golos, o que também indica que estamos muito bem no setor ofensivo e isso é importante. Foi mais um jogo de preparação e estamos fortes.

Fizemos aquilo que o 'mister' [Vítor Bruno] nos tinha pedido, que era ter bola. Sabíamos que seria um jogo difícil e que o Sturm Graz era uma boa equipa, mas conseguimos diminuí-los ao máximo e fizemos um excelente jogo.

{substituições tardias] Sinceramente, não faço ideia. As opções são dele [do treinador] é melhor perguntar a ele, mas toda a equipa está preparada. Temos treinado bem, estamos todos equilibrados a nível de cargas nos treinos e nos jogos.

[invencibilidade em sete jogos de pré-época] Significa que a equipa está comprometida, ligada e com vontade de competir com tudo. Estamos a preparar-nos da forma mais forte possível para regressarmos a Portugal amanhã [na quarta-feira]. Estamos ansiosos por regressar e com vontade de estar com os nossos adeptos e sentir a energia deles. Isso é muito importante para a época que se avizinha.

[balanço do estágio na Áustria] Um dos objetivos era afastar-nos um bocado da confusão, estarmos um bocado fechados e aproveitar para melhorar o espírito de grupo, que sempre foi bom. É bom criar laços, acolher os mais novos e fazer algumas brincadeiras para se adaptarem o mais rapidamente possível. A energia e e o ambiente estão bons e vamos com tudo.

É a quinta época em que luto por ser titular do FC Porto. Tenho muita concorrência, mas há uma luta saudável entre os guarda-redes e um ambiente saudável. Treinamos forte, puxámos uns pelos outros e damos confiança mútua. Depois, cabe ao 'mister' decidir quem vai jogar e estamos cá para a luta.

O grupo de capitães ainda não está 100 por cento definido. Sabemos que o Iván Marcano é o nosso capitão. De resto, já fui eu, o Fábio Cardoso e o Alan Varela. Possivelmente, será entre esses jogadores e mais alguns que possam vir das seleções. Independentemente disso, o que importa é o espírito de grupo, a amizade que temos entre nós e a vontade de competir.

Espera-se sempre um FC Porto muito forte e este ano não vai ser exceção, com muita malta nova, um novo treinador - algo que não acontecia há muito tempo -, novas ideias e uma nova direção. Vai ser um FC Porto novo, mas com mais ambição e vontade de competir. Vamos ver. Começamos a época com a Supertaça [Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, em 03 de agosto, em Aveiro], estamos fortes e queremos ganhar.»