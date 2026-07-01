O FC Porto iniciou esta quarta-feira a pré-época. Francesco Farioli contou com 26 jogadores, entre os quais Cláudio Ramos, que em declarações aos meios oficiais do clube, reconheceu que os dragões estão preparados para começar na força máxima e que pensam já em terminar esta nova época da mesma forma que a última… com a conquista do campeonato nacional.

«Ser campeão é difícil, mas trabalhar com a ambição que tivemos no ano passado, com a intensidade e a responsabilidade como nós trabalhamos, é mais difícil isso do que propriamente ser campeão. É com essa vontade e com esse espírito que voltamos e queremos voltar a ser campeões, mas respeitamos e queremos dar valor à honra que é representar este clube», referiu o guarda-redes.

O jogador de 34 anos, que vai entrar na sétima época ao serviço dos azuis e brancos, destacou a importância e a exigência física da pré-temporada.

«Somos uma equipa de intensidade e de muita correria, por isso estes treinos são muito importantes. A pré-época serve para nos dar a condição física que vai ser necessária para todos os desafios que vamos ter ao longo desta época. Voltamos com muita vontade de trabalhar e para começar na máxima força».

Ao longo da manhã, os jogadores dividiram-se entre o centro de treinos no Olival e a Clínica do Dragão, para realizar os habituais testes físicos e exames médicos.