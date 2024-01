Depois do triunfo na Taça de Portugal em casa do Estoril, o FC Porto regressou ao trabalho esta quinta-feira e já com Cláudio Ramos.

O guarda-redes ficou de fora dos jogos no Bessa e na Amoreira devido a gripe, tendo Samuel Portugal assumido o lugar no banco, mas já recuperou.

Por outro lado, Iván Marcano continua a recuperar de lesão e ainda consta no boletim clínico dos dragões. Sérgio Conceição também não contou com Zaidu e Mehdi Taremi na sessão desta manhã, isto porque os jogadores encontram-se ao serviço das respetivas seleções.

O FC Porto volta a trabalhar no Olival esta sexta-feira, para preparar a receção ao Sp. Braga, agendada para domingo (20h30).