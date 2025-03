Cláudio Ramos é baixa no FC Porto: o guarda-redes lesionou-se no treino da manhã deste sábado e juntou-se a Marko Grujic e Vasco Sousa no boletim clínico dos dragões.

Segundo nota oficial dos portistas, o guardião de 33 anos contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo.

A lesão de Cláudio Ramos acontece na véspera da visita ao reduto do Estoril, na 27.ª jornada da Liga, marcada para as 18h00 deste domingo.