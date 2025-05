Cláudio Ramos, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV apó o FC Porto-Moreirense (3-1):

«Entrámos fortes no jogo, estávamos a fazer um bom jogo e eles só tiveram aquela oportunidade na primeira meia-hora. Mas o mais importante era a resposta que queríamos dar hoje em casa depois do último jogo. Aquilo não foi o FC Porto e hoje, sim, demos uma boa resposta e agora temos mais duas finais para ganhar.»

[O momento do abraço coletivo no banco após o 2-1. Qual foi o significado?]

«Esta época houve muito ruído em torno do balneário, da equipa e da união do grupo. Fala-se muito, mas cá dentro só nós sabemos o que trabalhamos, pelo que passamos e o quanto queremos e sentimos o clube. Aquilo foi a imagem da união do nosso grupo.»

[Fez muitos jogos na Liga, mas antes de chegar ao FC Porto. Sensações sobre o momento atual?]

«Para quem trabalha sempre no máximo e tem esse espírito de entreajuda e de ajudar a equipa, é uma sensação muito boa. Tinha saudades de jogar, como é óbvio, e poder representar o FC Porto e poder ganhar em casa é muio gratificante.»

[Fez uma grande defesa a seguir ao golo do Moreirense. É uma prova de que continua em forma?]

«É bom para mim e para a equipa. Ficou muito feliz por ajudar a equipa e por conseguirmos uma vitória.»