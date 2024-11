O FC Porto anunciou este sábado que vai fazer parte de uma aliança de clubes pelo clima, impulsionada pelo Qarabag, campeão do Azerbaijão, o país organizador da Cimeira do Clima deste ano, a COP29.

Os dragões foram o único clube português representado na reunião. No site dos «azuis e brancos», a responsável para a área da Sustentabilidade dos dragões indicou que, com este acordo, o FC Porto «reforça a sua posição de liderança no desporto sustentável. Adicionalmente, a adesão à iniciativa Estrutura do Desporto pela Ação Climática, da Organização das Nações Unidas (ONU), sublinha o nosso compromisso em alinhar esforços com a comunidade global, implementando ações concretas para mitigar as alterações climáticas e construir um futuro mais sustentável.»

Teresa Santos referiu também que os objetivos dos dragões para um futuro mais verde passam pela redução «em 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030», e mostram «a determinação em enfrentar os desafios ambientais com ações concretas e transformadoras. Para isso, estamos a trabalhar no desenvolvimento do nosso roteiro para a descarbonização.»

«Estamos convictos de que o futuro do desporto e a preservação do planeta estão intrinsecamente ligados. Juntos, com parceiros e adeptos, transformaremos os desafios climáticos em oportunidades de inovação e resiliência, deixando um legado de responsabilidade ambiental e impacto social positivo para as próximas gerações.», concluiu a responsável para a área da Sustentabilidade do FC Porto.

Esta aliança de clubes, conta também com os espanhóis do Atlético de Madrid e do Betis, os ingleses do Liverpool e do Tottenham, os italianos da Udinese, os turcos do Fenerbahçe e do Galatasaray, os suecos do Malmö e os brasileiros do Palmeiras.