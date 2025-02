O FC Porto formalizou, esta terça-feira, uma parceria com o Coimbra Sports, clube do Brasil, válida por 12 anos.

Em nota oficial, o FC Porto detalha que o «acordo de cooperação com o Coimbra Sports prevê» que o FC Porto participe «em todas as decisões estruturantes do clube mineiro, nomeadamente as relacionadas com a estratégia de formação, prospeção de talentos e recrutamento, a ocupação de cargos executivos e desportivos ou as questões orçamentais». Além disso, o FC Porto fica também responsável «pela reformulação da imagem e dos sinais distintivos do Coimbra Sports», desde o «nome, o logotipo e as cores do novo parceiro».

O acordo, segundo o FC Porto, «abrange todas as equipas de formação do Coimbra Sports», clube no qual o FC Porto «passará a ter um coordenador técnico responsável pela implementação das metodologias de treino e pela definição do plano de formação».

A cerimónia de assinatura do protocolo entre FC Porto e o Coimbra Sports, clube do universo do Banco BMG, contou com os presidentes dos dois clubes, André Villas-Boas e Ricardo Guimarães (outrora presidente e agora vice-presidente do Conselho de Administração do BMG, desde abril de 2024), assim como com o diretor da formação do FC Porto, José Tavares, e o diretor-geral do Coimbra Sports, Leonardo Franchi. De recordar também que o BMG foi mecenas do Museu do FC Porto e Ricardo Guimarães chegou a receber o Dragão de Honra em 2023, na Gala Dragões de Ouro.

«O protocolo permite expandir a marca FC Porto e aplicar a metodologia de formação azul e branca no Brasil, com especial enfoque no mercado de talentos locais. A parceria visa ainda fortalecer os laços comerciais e desportivos entre as partes, tendo em vista a criação de uma plataforma que permita valorizar e transferir jogadores, gerando benefícios mútuos», acrescentam os azuis e brancos.

O parceiro do Benfica que recebeu milhões por Otávio

O Coimbra Sports, outrora Coimbra Esporte Clube é, nada mais, nada menos, do que o clube que detinha 32,5 por cento do passe do internacional português Otávio, aquando da transferência do antigo jogador do FC Porto para o Al Nassr.

Este clube brasileiro recebeu 12,5 milhões de euros pela transferência de Otávio para os sauditas, mas as curiosidades não ficam por aqui. Isto porque o Coimbra Sports tem também uma parceria com o Benfica, oficializada em dezembro de 2021 e válida por sete anos.

Ricardo Guimarães, então já presidente do Coimbra Sports, esteve na altura na assinatura do acordo de parceria técnica do clube brasileiro com o Benfica, com o presidente dos encarnados, Rui Costa.